Vaccini: punto Comune Sirolo con medici famiglia e ambulanze

Sempre più capillare la vaccinazione anti-Covid nelle Marche. L'amministrazione di Sirolo (Ancona), tra le prime nella regione, ha organizzato con la Croce Azzurra un punto vaccinale nella sede dell'associazione di pubblico soccorso in cui potranno vaccinarsi coloro - residenti di Sirolo, Numana e Camerano i cui medici di famiglia hanno aderito all'iniziativa - che si prenotano: oggi previste 45 vaccinazioni. I sanitari coinvolti per ora sono quattro di Sirolo, uno di Numana e Camerano; potrebbero presto essere attivi altri tre medici in pensione vaccinatori in base al prossimo bando di concorso Asur. I medici ogni giorno ritireranno ad Ancona le dosi disponibili e sulla base di queste verranno chiamati i prenotati per la vaccinazione tra le 9 e le 15: al momento si vaccinano utenti tra 70-79 anni (80%) e gli over 80 (20%).

L'iniziativa, spiega il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, garantisce sufficienti distanziamenti e percorsi sicuri, come stabilito dalle linee guida, e l'assistenza di personale per eventuali attività di soccorso. In base alle norme, i medici di famiglia dovrebbero vaccinare presso i propri ambulatori e quattro medici di Sirolo somministravano all'ex ospedale San Michele: visto lo spazio ristretto, il Comune ha offerto l'alternativa per evitare assembramenti e garantire le vaccinazioni nella massima sicurezza per pazienti e medici.

Comune, in stretto contatto con l'Asur, e Croce Azzurra, hanno fornito la sede di via Del Gelso 52 (certificata come idonea dall'Asur), il supporto per il trasporto dei vaccini, la ricezione delle prenotazioni, l'accoglienza, l'assistenza utenti e la collaborazione per il periodo di osservazione post-dose con costante presenza di un'ambulanza e una squadra di pronto soccorso. Il servizio a Sirolo segue il calendario vaccinale e si affianca a quello di Regione e Asur: gli utenti possono scegliere dove vaccinarsi, anche in relazione ai tempi d'attesa.

