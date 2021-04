Vaccini: Figliuolo e Curcio domani in visita nelle Marche

Il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, gen. Francesco Paolo Figliuolo, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, domani saranno nelle Marche. Parteciperanno, alle ore 10, all'inaugurazione del nuovo punto vaccinale di Piediripa di Macerata, in Via Teresa Noce. Ci saranno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini e il prefetto di Macerata Flavio Ferdani. A fare gli onori di casa il sindaco Sandro Parcaroli.

Alla realizzazione del centro vaccinale di via Noce 22, alla cui realizzazione hanno contribuito anche UniCredit Leasing, Fondazione Carima e Gruppo Lube.

Successivamente, alle ore 11.15, visiteranno il punto vaccinale di Ancona allestito presso l'impianto sportivo Paolinelli di Via Schiavoni", sempre accompagnati da Acquaroli e Saltamartini. La visita procederà a Palazzo Raffaello di Ancona, sede della Regione Marche, dove si terranno incontri con la Giunta regionale e i prefetti delle Marche. (ANSA).