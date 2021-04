Torna ReStartApp, cerca idee per far vivere l'Appennino

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Al via il bando per l'edizione 2021 di ReStartApp, l'incubatore per le giovani imprese del territorio appenninico italiano, promosso da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il campus residenziale gratuito, della durata di 10 settimane, si terrà ad Ascoli Piceno dal 5 luglio all'8 ottobre 2021, con una pausa nel mese di agosto. Quindici i posti disponibili per under 40 con idee e startup da realizzare nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento e agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato e cultura, manifattura e servizi. Al termine del percorso di formazione, ai tre migliori progetti imprenditoriali saranno assegnati premi per un totale di 60.000 euro per agevolarne la realizzazione.

Mettere le giovani generazioni al centro del rilancio e dello sviluppo sostenibile delle aree interne del Paese, sostenendo la nascita di nuove attività imprenditoriali in Appennino, è l'obiettivo dell'iniziativa.

La call for ideas è online www.fondazionegarrone.it. Per candidarsi c'è tempo fino al 14 maggio. (ANSA).