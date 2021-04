Covid: Marche, -27 ricoveri in un giorno, 67 dimessi

Nelle ultime 24ore sensibile calo del numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: da 924 sono passati a 897 (-27) con riduzione di degenti in Terapia intensiva (139; -2), in Semintensiva (209; -8) e nei reparti non intensivi (549; -17). Alto il numero di dimessi nell'ultima giornata: sono 67. Il Servizio Sanità della Regione dà conto anche di un numero stabile di ospiti di strutture territoriali (262) e di 64 assistiti dai pronto soccorso (64; +11). Ancora in calo i positivi in isolamento domiciliare (7.429; -78) e le quarantene per contatto con positivi (14.941; -359). Il numero di guariti/dimessi sale a 79.677 (+375). (ANSA).