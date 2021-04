Vezzali, soddisfazione per Macerata Città Europea Sport 2022

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Non posso che accogliere con grande soddisfazione la nomina di Macerata quale Città Europea dello sport 2022, che porta a quota quattro le città italiane che potranno fregiarsi di questo titolo il prossimo anno".

Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali.

"Così come Treviso, L'Aquila e Sesto San Giovanni, sono certa che Macerata saprà programmare e vivere in maniera intensa dodici mesi all'insegna dello sport. Per queste città, così come per i comuni di Castiglione del Lago e di Sabaudia e per il territorio della Costa degli Etruschi, questa dovrà rappresentare un'occasione da cogliere per rilanciare non solo lo sport ma anche tutto l'importante indotto che ruota attorno ad esso. Ciò sarà anche dimostrazione di come lo sport possa essere motore propulsore fondamentale per un intero territorio".

(ANSA).