Tappa a Ascoli Piceno per 'Le piazze di San Francesco'

La quarta tappa de "Le piazze di San Francesco", per celebrare i 100 anni della rivista, sarà quella di Ascoli Piceno. L'appuntamento è per domani, mercoledì 7 aprile, ore 16:30, in piazza Arringo.

L'evento verrà trasmesso in diretta streaming su sanfrancesco.org e su canali social. Per l'occasione si terrà l'incontro dal titolo "Parole povere, uscire dalla folla: la vocazione".

Parteciperanno tra gli altri, il card Edoardo Menichelli, il musicista Giovanni Allevi, e il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato. Ogni mese i frati della Basilica di San Francesco di Assisi sono in dialogo in una piazza diversa d'Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno e Alviano il viaggio prosegue verso Ascoli Piceno: luogo in cui, mentre Francesco predicava nella piazza, trenta persone uscirono dalla folla e si fecero suoi discepoli, ricevendo l'abito dalle sue mani. "La tappa di Ascoli Piceno sarà un momento per riflettere sulla differenza tra popolo e fraternità, massa e comunità - ha dichiarato padre Fortunato -. Ricorderemo uno degli episodi della vita di San Francesco dove nel predicare ad un popolo il santo mostrò a tutti che i giovani non sono delle bottiglie da riempire ma luci da accendere".