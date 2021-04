Scuola: screening tra studenti Jesi, circa 70 i positivi

(ANSA) - JESI, 06 APR - Nella campagna di screening che il Comune di Jesi ha avviato ieri mattina tra la popolazione scolastica prima della riapertura delle scuole sono emersi ad oggi circa 70 casi di positività alla prova del tampone antigenico rapido. I casi riscontrati andranno sottoposti alla verifica del tampone molecolare, mentre proseguirà per tutta la giornata odierna l'iniziativa gratuita voluta dai Comuni di Jesi e di Santa Maria Nuova, in collaborazione con i dirigenti scolastici delle due cittadine. Circa 1.500 le famiglie che hanno aderito allo screening gratuito, riservato ai bambini e ai ragazzi delle primarie e delle scuole medie. I controlli, avviati ieri, si tengono presso il Palazzetto dello Sport di Jesi e presso la Croce Rossa, in modalità Drive Through.

Collaborano alla campagna la Croce Rossa, il personale medico della Asur, i volontari dello Iom e dell'associazione Volontari in congedo. (ANSA).