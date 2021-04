Luci tricolori su castelli Monsampietro e S.Elpidio Morico

(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO, 06 APR - Luci tricolori dalla notte di Pasqua, tra sabato e domenica, sui due castelli di Monsampietro e Sant'Elpidio Morico (Fermo) per otto giorni.

"Apprezzatissima dalla cittadinanza - spugea il sindaco Romina Gualtieri -, l'iniziativa richiama, una maggiore compattezza nella coraggiosa forza della speranza, per una comunità che dopo il sisma del 2016, ha vissuto anche l'emergenza sanitaria, ma che non demorde e che quotidianamente riscopre il vero valore dell'essenziale". Inoltre l'illuminazione "richiama noi amministratori a non indietreggiare nel senso del dovere e della responsabilità che ancor più c'induce alla vicinanza ai cittadini, e che uniti sotto lo stesso tricolore ci condurrà ancor più forti a superare anche questa prova". (ANSA).