Covid: Marche, altra impennata ricoveri, sono 924 (+18)

Altra impennata di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dopo i 20 in più di ieri, nell'ultima giornata i degenti sono saliti a 924 (+18). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. In lieve calo i pazienti in Terapia Intensiva (141, -1) e invece in aumento quelli in Semintensiva (217, +5) e nei reparti non intensivi (566, +14).

In 24ore sono 22 i dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono rimasti 262 mentre risultano in sensibile diminuzione gli assistiti nei pronto soccorso (53, -15). In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (7.507, -269) e le quarantene per contatto con positivi (15.300 (-464). I guariti/dimessi sono ora 79.302 (+327) (ANSA).