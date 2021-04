Scuola, screening studenti Civitanova,128 test in due giorni

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 05 APR - Primi risultati dello screening gratuito per gli studenti organizzato dal Comune di Civitanova Marche.: la campagna iniziata sabato 3 aprile e proseguita oggi (andrà avanti anche domani martedì 6) con orario continuato dalle 8:30 alle 18, ha fatto segnare un totale di 128 tamponi rapidi, così suddivisi: sabato 3 aprile, 34 tamponi effettuati, 0 tamponi positivi; oggi lunedì 5, 94 tamponi effettuati, 2 casi positivi, fa sapere il Comune. "Siamo soddisfatti della risposta all'iniziativa da parte degli studenti, dimostrazione di responsabilità e collaborazione soprattutto alla luce dei 2 casi positivi che hanno permesso preventivamente di mettere in quarantena i due ragazzi appartenenti a due classi diverse, che differentemente avrebbero creato classi in quarantena e un'ulteriore propagazione del virus - commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Dimostrazione che un attento monitoraggio può contenere e attenuare il diffondersi della pandemia, per questo auspico che nella giornata di domani altri ragazzi potranno sottoporsi al tampone per tornare a scuola con un po' di serenità in più". (ANSA).