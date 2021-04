Nuovo look per storico borgo Colleluce di S. Severino

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 05 APR - Nuovo look per il borgo storico di Colleluce, frazione del Comune di San Severino Marche. L'Amministrazione locale ha deciso di dare il via a un progetto di riqualificazione dell'abitato, che sarà finanziato con fondi del Bando Psr Marche 2014-2020 nell'ambito dei sostegni allo sviluppo locale del Gal Sibilla. L'elaborato è stato presentato, nel corso di un incontro con il sindaco Rosa Piermattei, alla presidente Serenella Eugeni e al Comitato di frazione. Obiettivo prioritario è quello di riqualificare e valorizzare la piazzetta, lo spazio antistante la chiesa, ma anche individuare nuove aree e percorsi, come quello lungo le mura, oltre a valorizzare le potenzialità naturalistiche e storiche con una nuova cartellonistica. Sarà migliorata anche l'accessibilità pedonale e sarà creata un'area belvedere. Per la piazzetta del borgo è prevista una nuova pavimentazione che andrà a sostituire l'asfalto. Previsto anche il miglioramento dell'accessibilità con un nuovo tracciato pedonale di collegamento dei principali spazi per persone con ridotta capacità motoria e sensoriale e un parcheggio per disabili.

Nuova anche la segnaletica turistica e illustrativa e sarà migliorata l'accessibilità veicolare ed anche urbana. Tra i lavori anche l'interramento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione e l'installazione di nuovi corpi illuminanti. Un secondo percorso, oltre a quello che interesserà piazzetta e monumenti, sarà poi destinato alla passeggiata lungo la cinta muraria, un itinerario con esperienza olfattiva, uditiva e visiva di vera immersione nell'ambiente boschivo. Gli interventi di riqualificazione prevedono una spesa di circa 150mila euro che in parte verrà finanziata direttamente dal Comune di San Severino Marche. nel borgo di Colleluce, di impianto medievale con l'antico castello, risiedono 24 abitanti. (ANSA).