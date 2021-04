Vaccini: Civitanova Marche, completati lavori nuovo centro

A Civitanova Marche "oggi, vigilia di Pasqua, in tempo davvero record, sono terminati i lavori di allestimento del nuovo centro vaccinale sito in via Pellico. Sono state predisposte le aree di attesa, somministrazione e quindi osservazione post-somministrazione; lo stesso dicasi per la fase di check-in vaccinale". Lo annuncia in un post sul proprio profilo Facebook, il sindaco Fabrizio Ciarapica.

"Lunedì le ultime rifiniture, la completa pulizia e la sanificazione - aggiunge il sindaco - Per giovedì 8 aprile il centro sarà aperto e potrà iniziare ad accogliere la vaccinazione di massa, che oggi si configura quale unica via di uscita per superare nel più breve tempo l'attuale situazione emergenziale causata dalla pandemia". (ANSA).