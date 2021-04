Moto: Doha; male Rossi, fuori dalla top ten e parte 21/o

Valentino Rossi non ce l'ha fatta a qualificarsi per la Q2 del secondo Gran Premio del Qatar della MotoGp. Il pilota della Yamaha Petronas non fa meglio dell'11/o tempo nella Q1 e quindi in gara partirà 21/o. Passa invece alla qualifica per decidere la top ten della griglia il campione del mondo su Syzuki Joan Mir. (ANSA).