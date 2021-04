Covid: Marche, ricoveri scendono a 925 (-10)

Dieci ricoverati in meno per Covid-19 nelle Marche: ora sono 925 (-10). Due degenti in meno in Terapia intensiva (140), uno in più in Semintensiva (216) e -9 nei reparti non intensivi (569). I dimessi nell'ultima giornata sono stati 59. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In diminuzione anche gli assistiti nei pronto soccorso (62, -29) mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 268 (+1). Intanto risultano in calo anche i positivi in isolamento domiciliare (7.907, -25), e le quarantene per contatto con positivi (16.188, -690). I guariti/dimessi sono 78.365 (+603).

