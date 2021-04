Vaccini: Marche, più vaccinazioni a Pasqua, per 70-80 anni

(ANSA) - ANCONA, 02 APR - Nelle Marche vaccinazioni anche nel giorno di Pasqua e con 60 somministrazioni in più di quelle previste per anticiparne alcune nella categoria 70-80 dopo il boom di prenotazioni in tale fascia d'età. L'accelerazione per il 'target' 70-80, annuncia su Fb dall'assessore regionale Filippo Saltamartini, prevede 533 vaccini in più oggi, 599 in più domani e un surplus di 60 domenica. "Fino a oggi - riferisce - la prenotazione ha riguardato 98mila persone, la maggior parte di tutto il target 70-80". Anche se, ammette Saltamartini, "per qualche utente ci sono state difficoltà di inserimento" e "in questi casi, occorre chiamare il numero verde delle Poste 800009966. Per gli slot dedicati a familiari e care giver di persone disabili, invece, ci sarà ancora "da attendere qualche giorno".

Quanto alla vaccinazione operata dai medici di medicina generale finora sono state somministrate "5.804 dosi".

Quest'ultimo è uno dei dati emersi ieri sera durante la prima riunione della Cabina di regia tecnica per attuare il piano vaccinale, deliberata dalla Giunta lunedì scorso. La riunione serviva a valutare l'esecuzione del Piano strategico vaccinale nazionale Sars-Cov-2 Regione Marche; coordinato da Saltamartini e composto dalla dirigente Servizio Sanità Lucia Di Furia, dalla dirigente dell'Asur Nadia Storti, dal dirigente dell'AOU Torette Michele Caporossi, dal dirigente Inrca Gianni Genga, dal dirigente Azienda Marche Nord, Maria Capalbo, dalla dirigente servizio Bilancio Maria Di Bonaventura e del servizio Protezione civile Davide Piccinini, Con aprile, ha ricordato l'assessore, "si apre il terzo trimestre di vaccinazioni, caratterizzato dall'aumento delle forniture dei sieri che porteranno, ad aprile, nelle Marche, 210.000 dosi e a maggio e giugno 700mila-800mila dosi". (ANSA).