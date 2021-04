Covid: Marche, 935 ricoveri (-4), 142 Intensiva (-1)

(ANSA) - ANCONA, 02 APR - Ancora in calo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: ora sono 935 (-4) di cui 142 in Terapia intensiva (-1), 215 in Semintensiva (+4) e 578 in reparti non intensivi (-7). Lo rende noto il Servizio Sanità delle Regione.

I dimessi nell'ultima giornata sono stati 39. In calo gli assistiti di strutture territoriali (267 (-2) e nei pronto soccorso (88 (-1). In consistente calo i positivi in isolamento domiciliare (7.932, -218) e le persone in quarantena per contatto con contagiati (16.879, -249; 7.503 con sintomi e 298 operatori sanitari). I guariti salgono a 77.762 (+858). (ANSA).