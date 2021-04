Scuola, tamponi gratuiti a bambini Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 01 APR - Falconara si prepara alla riapertura delle scuole in sicurezza con uno screening gratuito rivolto agli alunni delle elementari e agli studenti della prima classe delle medie, in tutto 1.200 bambini. Sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 aprile le famiglie che vorranno aderire potranno portare i bambini all'aeroporto Raffaello Sanzio, dove sarà allestita un'area riservata esclusivamente alle scuole. I tamponi saranno effettuati dal personale sanitario che da mesi è impegnato nello screening all'Aeroporto delle Marche.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Falconara, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Innoliving (società di Ancona che fornisce i tamponi), Aerdorica (la società che gestisce il Sanzio) e Polo diagnostico del Gruppo Kos (che gestisce il presidio sanitario attraverso i servizi della rete di laboratori della propria casa di cura Villa dei Pini), oltre alla Direzione Aeroportuale Enac. Le tre società dallo scorso autunno garantiscono il servizio di screening in aeroporto. Per gli alunni delle scuole verrà allestita una seconda postazione nell'ala ovest del Terminal Arrivi, dove verranno effettuati tamponi da narice nasale Orient-gene. (ANSA).