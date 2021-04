Salvarono anziano da fiamme, encomio a Cc Morro D'alba

(ANSA) - MORRO D'ALBA, 01 APR - Il Consiglio Comunale di Morro d'Alba ha conferito un encomio solenne ai due carabinieri della locale Stazione che, il 24 gennaio scorso, salvarono da un incendio un anziano con gravi problemi di deambulazione. Il brigadiere capo Giuseppe Gatti e l'appuntato scelto Daniele Riccardi erano riusciti a portare in salvo il 75enne, facendosi largo nelle fiamme divampate in un appartamento del centro storico, originate forse da una sigaretta accesa caduta sul letto dove il pensionato si era addormentato. Il sindaco di Morro d'Alba Enrico Ciarimboli, su delibera del Consiglio Comunale ha voluto premiare i due carabinieri, a nome della comunità. "Ringrazio questi ragazzi e le loro famiglie per aver messo a repentaglio la loro vita per salvare il nostro concittadino - fa sapere il sindaco - la cerimonia è stata anche occasione per ringraziare tutta l'Arma dei Carabinieri per la presenza costante e per il lavoro svolto su tutto il nostro territorio comunale". (ANSA).