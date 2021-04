Gp Doha: Rossi, cercheremo di cambiare qualcosa

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Dobbiamo cercare essere più veloci e forti dell'ultima gara in cui non siamo stati rapidi come volevo. Abbiamo visto i dati e cercheremo di cambiare qualcosa per avere più grip e salvare maggiormente le gomme". Parola di Valentino Rossi che con il nuovo team, la Yamaha Petronas, punta a migliorarsi nel Gp di Doha, o Qatar 2.0. "Ho visto quelli di Vinales che ha gestito bene le gomme nella scorsa gara - ha detto il pilota pesarese - ma lui aveva qualcosa di differente nel setting e nell'elettronica: in questi casi è difficile poter usare le stesse cose perché ogni pilota ha il suo stile. Poi ho parlato pure con Fabio Quartararo, che ha avuto problemi di gomme simili ai miei, ma anche lui ha uno stile differente rispetto a Vinales. Lui è comunque andato più forte di me, i dati sono utili a capire e tutto il nostro lavoro deve essere focalizzato su questo aspetto per cercare di allungare la vita della gomma posteriore perché possiamo essere molto più veloci dell'ultimo GP". (ANSA).