Coppari consigliere Fondo Ricerca Scientifica svizzero

(ANSA) - SENIGALLIA, 01 APR - Roberto Coppari è stato eletto al Consiglio Nazionale del Fondo per la Ricerca Scientifica svizzero (Snf), la più importante istituzione svizzera per la promozione della ricerca scientifica. Originario di Senigallia, Coppari è un ricercatore di fama internazionale ed esperto della biologia del metabolismo, in particolate su diabete e cancro; dal 2012 è professore alla facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra e direttore del Centro sul Diabete che opera nell'Ateneo svizzero. Nel Snf il biologo marchigiano va a ricoprire lo stesso incarico assunto nel 2016 in Belgio presso il Fund for Scientific Research (Fnrs). E' uno dei 25 membri eletti della Divisione 3, Medicina e Biologia, del Consiglio Nazionale del Fondo per la Ricerca Scientifica svizzero, l'organo che valuta le proposte di progetti di ricerca scientifica e decide in merito agli investimenti o finanziamenti da accordare, valutandoli anche in relazione alle strategie nazionali. Coppari ha conseguito il Ph.D in Neuroscienze nel 2002, e il post dottorato, nel 2005, entrambi alla Harvard Medical School di Boston; per un breve periodo ricercatore all'Università Politecnica delle Marche, dal 2007 al 2012 è stato ricercatore e docente alla University of Texas Southwestern Medical School di Dallas. Dal 2012 è membro esterno del Center for Epigenetics and Methabolism dell'Uci (University of California, di Invine). (ANSA).