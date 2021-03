Scuola: cartelli comitati Pas Marche, ultimo giorno di Dad

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Cartelli appesi sulle scuole chiuse per continuare la protesta sulla didattica a distanza. Sono comparsi questa mattina, alcuni già nella notte, ai portoni di ingresso e ai cancelli dei plessi scolastici di Ancona, Pesaro e Macerata, le tre province delle Marche dove è presente il comitato Priorità alla scuola. "Basta dad, siamo tutti fragili", "Aprite 'ste scole, tutte" e "Non giochiamoci il futuro a dad" alcune delle frasi. Ad Ancona i cartelli sono apparsi allo scientifico Galilei, alle scuole Donatello e all'istituto d'arte Mannucci. "Scopo dell'iniziativa - spiega Silvia Mariotti, del comitato Pas - è tenere alta l'attenzione prima delle vacanze pasquali. Oggi era l'ultimo giorno di didattica, seppur a distanza, prima delle festività. Abbiamo capito che dopo Pasqua solo elementari e prima media torneranno in presenza, anche in zone rosse. Noi vorremmo che tornassero tutti a scuola". (ANSA).