Musica: Macerata,Aida 100 anni dopo e Traviata degli specchi

(ANSA) - MACERATA, 31 MAR - Sarà l'Aida di Giuseppe Verdi ad aprire, il 23 luglio, l'edizione 2021 del Macerata Opera Festival che si concluderà il 13 agosto. Edizione speciale per i 100 anni dalla prima opera, sempre Aida, andata in scena allo Sferisterio, sino ad allora luogo deputato per il gioco della palla al bracciale. Rinviato al 2022 Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, mentre è stata confermata La traviata, ancora di Verdi, nell'iconico allestimento 'degli specchi' con scenografie di Josef Svoboda e regia di Henning Brockaus. Le principali opere in cartellone sono state presentate oggi nel corso di una videoconferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, oltre che i vertici dell'associazione Arena Sferisterio.

"Abbiamo lavorato ininterrottamente in questi mesi per dare vita alla 57/a stagione lirica - ha detto il presidente dell'Associazione e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -.

Nonostante la condizione pandemica ancora critica, ma fiduciosi per il futuro, siamo sicuri che la stagione lirica sarà esempio di rinascita culturale e sociale per la nostra città e per il nostro territorio". Aida sarà presentata in una nuova produzione affidata alla regista Valentina Carrasco, argentina, con un passato nella Fura dels Baus, e sul podio il direttore musicale del Festival, Francesco Lanzillotta, hanno annunciato la direttrice artistica Barbara Minghetti e il sovrintendente Luciano Messi. "L'opera allo Sferisterio nasce da un atto d'amore che non si è mai interrotto - ha commentato Messi - e oggi, assieme a tutte le maestranze, rinnoviamo oggi questo atto d'amore per un presidio identitario del nostro territorio e del nostro Paese, un'infrastruttura culturale formidabile sulla quale investire anche in ottica di Recovery plan". "Ogni anno puntiamo ad offrire impiego a oltre 500 professionisti - ha aggiunto il sovrintendente -. Regione Marche e Comune di Macerata investono mediamente un milione di euro sul Mof e la ricaduta economica diretta è di 3,2 milioni, il valore aggiunto generato è stimato in 7,7 milioni per un totale di 10,9 milioni e un effetto moltiplicatore di oltre 10 volte". "Il Macerata Opera Festival rispecchierà l'intento del titolo, '100x100Sferisterio': un festival per tutti", ha spiegato la direttrice Minghetti. In cartellone anche la danza con Svetlana Zacharova, vari appuntamenti crossover e uno spettacolo per bambini e famiglie ispirato a Rigoletto. (ANSA).