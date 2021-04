Elica: Morani,Gruppo delocalizza, bisogna intervenire

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Il Gruppo Elica ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali la delocalizzazione in Polonia delle produzioni marchigiane: questa scelta comporterà con tutta probabilità la perdita di 400 posti di lavoro per gli stabilimenti di Mergo e di Cerreto d'Esi. Il governo e la regione devono intervenire immediatamente per evitare un vero e proprio dramma sociale in una terra che ha già subito gli effetti devastanti della crisi della ex Merloni". Lo afferma Alessia Morani, deputata del Pd.

"Tutta la mia solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici!", conclude Morani. (ANSA).