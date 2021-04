Elica: da domani presidio lavoratori a Mergo e Cerreto D'Esi

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 31 MAR - Domani mattina, primo aprile, dalle 8:30, presidio dei lavoratori davanti alle sedi di Elica di Mergo e Cerreto D'Esi (Ancona) per protestare contro il piano industriale che prevede oltre 400 esuberi, la delocalizzazione del 70% delle produzioni attualmente in Italia e la chiusura dello stabilimento cerretese. L'agitazione dei lavoratori andrà avanti per tutto il periodo pasquale. "Dodici anni di riorganizzazioni non sono serviti a niente e a oggi le strategie aziendali, che si continuano a perseguire, si sono dimostrate fallimentari. L'annuncio odierno con 400 esuberi su 560 dipendenti complessivi fra Fabriano, Mergo e Cerreto D'Esi, vale a dire ben oltre il 70%, smentisce tutti gli impegni presi con le organizzazioni sindacali negli ultimi mesi. A conti fatti, se il piano sarà implementato si passerà da una produzione di circa 1.400.000 cappe all'anno, a meno di 400mila", il primo commento del coordinamento sindacale unitario. (ANSA).