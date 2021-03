Covid, nelle Marche 949 ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Sono 949 i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, -8 rispetto alla giornata di ieri.

In calo i pazienti in terapia intensiva (146,-4 su ieri) e quelli in semi intensiva (214,-6 ), mentre i degenti in reparti non intensivi aumentano leggermente e sono 589,+2 su ieri.

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati anche 50 dimessi nell'ultima giornata. Si allenta un po' la pressione nei pronto soccorso, dove si trovano 85 persone, non considerate tra i ricoverati. Gli ospiti di strutture territoriali sono 268. I positivi in isolamento domiciliare sono 8.418, le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 17.429, di cui 7.892 con sintomi, 318 operatori sanitari. I guariti salgono a 76.382 dall'inizio della pandemia. (ANSA).