Covid: Marche, 957 ricoveri (-1), 150 in Intensiva (-1)

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - Prosegue il trend di sostanziale stabilità dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24ore un degente in meno rispetto al giorno prima (957, -1) e 66 pazienti dimessi. In Terapia intensiva i degenti 150 (-1), quelli in Semintensiva 220 (+1) e nei reparti non intensivi 587 (-1). Intanto, comunica il Servizio Sanità della Regione, gli assistiti nei pronto soccorso sono 106 (+1) e gli ospiti di strutture territoriali 268 (+1). In calo i positivi in isolamento domiciliare (8.427, -87) e le quarantene 18.396 (-592; 8.301 con sintomi e 344 operatori sanitari. (ANSA).