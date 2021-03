Covid: Marche, 333 positivi in 24 ore, 100 a Pesaro Urbino

In un giorno 333 positivi al coronavirus nelle Marche tra le nuova diagnosi che sono state 3.120 per un rapporto positivi/testati pari al 10,7%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati "1.321 test e riscontrati 132 casi (da sottoporre al tampone molecolare): il rapporto positivi/testati è al 10%".

Nell'ultima giornata testati in tutto 5.334 tamponi: 3.120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.321 nello screening con percorso Antigenico) e 2.214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%)". Il numero più alto di contagi, tra i 333 risultanti dai tamponi molecolari, questa volta non si è registrato in provincia di Ancona (43 casi), da molte settimana quella che registra la maggior parte dei casi a livello regionale, ma a Pesaro Urbino (100); seguono Macerata (90), Ascoli Piceno (54) Fermo (23) e 23 casi da fuori regione.

Tra i soggetti positivi 61 presentano sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (115), contatti stretti di casi positivi (110), in setting lavorativo (6), in setting assistenziale (1), screening percorso sanitario (1). Per altri 39 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).