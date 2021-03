Covid: Marche, 10 deceduti in 24h, due vittime 51 e 59 anni

Dieci deceduti correlati al Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata, tutti con patologie pregresse, tra cui due persone under 60: il totale dei decessi nella regione sale a 2.621. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Tra le vittime - 6 uomini e 4 donne tra i 51 e i 93 anni - ci sono tre persone della provincia di Fermo: un 69enne di Montegiorgio, un 72enne e un 88enne di Montegranaro.

Tre deceduti erano dell'Ascolano: una 78enne di Spinetoli, una 85enne Castel di Lama e un 87enne di Monteprandone. Due i deceduti che risiedevano in provincia di Macerata (un 51enne di Monte San Giusto e un 59enne di Montecassiano) e due in quella di Ancona (una 78enne e un 93enne di Falconara Marittima).

