Covid: convento S. Veronica Giuliani,tutte 16 suore positive

Tutte le 16 suore clarisse del convento di clausura Santa Veronica Giuliani a Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino) sono risultate positive al covid. Due di loro hanno forti sintomi (febbre e dolori) mentre le altre consorelle avrebbero sintomi modesti. In questo momento non sono previsti spostamenti delle suore dal convento ma l'Asur (Azienda sanitaria unica regionale) sta monitorando la situazione.

Si ignora la 'genesi' del contagio. Il convento comunque viene a contatto con personale esterno per manutenzioni e per l'approvvigionamento quotidiano di cibo. In totale sono 30 i positivi nel Comune, di cui la metà in convento. (ANSA).