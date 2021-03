Covid: Acquaroli,nelle Marche mille casi in meno in 7 giorni

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - "La scorsa settimana, rispetto ai 4.800 casi della settimana precedente, abbiamo avuto nelle Marche una riduzione di oltre mille casi. E' un segnale importante e incoraggiante". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un aggiornamento in Consiglio regionale sulla pandemia. "Potremmo anche avere raggiunto la soglia di 250 casi positivi su 100mila abitanti in una settimana -. ha aggiunto -, attendiamo nelle prossime ore comunicazioni dal Ministero sull'indice Rt e sull'incidenza dei casi positivi, che potrebbero confermare che la curva epidemiologica sta calando in maniera sensibile". meno positiva la situazione ospedaliera: "anche se la pressione nei pronto soccorso sta calando un po', circa 1%-2%, quella nei reparti resta elevata, siamo a 58-59% tra terapia intensiva e non intensiva". Infine sul fronte vaccinale, ieri, (quando si sono aperte le prenotazioni per la fascia di età 70-79, ndr), abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma ad oggi sono 70mila le prenotazioni. In totale i vaccinati sono quasi 255mila. Comunque la situazione è in continua evoluzione" (ANSA).