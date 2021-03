Vaccini, Marche, al via prenotazioni fragili e disabili gravi

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - E' possibile dalle ore 18 di oggi, lunedì 29 marzo, iscriversi ad apposite liste di adesione per il vaccino anti-Covid19 dedicate alle persone fragili/estremamente vulnerabili che non risultano seguiti dalle strutture assistenziali regionali ospedaliere; non hanno generato una esenzione ticket (E.T); laddove non è prevista in maniera specifica E.T. (E.T). Lo rende noto la Regione Marche. Per iscriversi è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche a questo link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Lis te-adesione. I referenti degli ospedali provvederanno a chiamare direttamente i pazienti iscritti nella lista per concordare l'appuntamento vaccinale. Non è quindi necessario accedere alla piattaforma di prenotazione di Poste Italiane. La Regione Marche ricorda che per gli estremamente vulnerabili che sono seguiti dalle strutture ospedaliere regionali la vaccinazione è iniziata già nelle scorse settimane e procede per chiamata diretta da parte degli ospedali. Non è quindi richiesta la prenotazione o l'iscrizione alle liste.

E sempre dalle 18 di oggi è possibile iscriversi ad apposite liste dedicate a persone con gravi disabilità (disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3) per i vaccino anti covid, che non sono assistite dalle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. Per iscriversi è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche a questo link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Lis te-adesione Queste liste verranno distribuite ai coordinatori delle Equipe della Medicina Generale che provvederanno a chiamare i pazienti iscritti nella lista.

La Regione Marche comunica che la vaccinazione per le persone over 80 con gravi disabilità si è già avviata. Nei prossimi giorni partirà anche la vaccinazione per le persone disabili che sono assistite nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. In questo caso non è necessario provvedere alla prenotazione. (ANSA).