Vaccini: Marche, al via con intoppi prenotazioni 70-79 anni

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - Avvio delle prenotazioni per il vaccino anticovid per la fascia di età 70-79 anni con vari intoppi nelle Marche. le prenotazioni sono state aperte alle 12.

C'è chi ha prenotato (su piattaforma Poste Italiane e tramite numero verde, le modalità più utilizzate, ma ci sono anche i Postamat e i portalettere) senza problemi, altri che hanno atteso, anche 4 ore. A segnalare i disagi, ma anche i casi di buon funzionamento, tra gli altri il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, rispondendo sulla sua pagina facebook ai cittadini che chiedevano spiegazioni. Altri hanno chiamato le redazioni dei media locali. In qualche caso è stato impossibile prenotare perché sulla piattaforma non risultavano ancora caricati alcuni nomi delle persone nella fascia di età interessata. Dopo qualche ora la situazione è sembrata normalizzarsi. Lo stesso Calcinaro racconta di essere riuscito a prenotare la vaccinazione per il padre. (ANSA).