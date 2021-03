Covid, festa compleanno in piazza, multati quattro 30enni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 29 MAR - Compleanno festeggiato in piena piazza del Comune a Fabriano senza il rispetto delle norme di sicurezza e creando un assembramento. Multati per violazioni delle norme anti-Covid, quattro 30enni, originari dell'Est Europa, ma residenti in città. A sorprenderli, accovacciati in terra e bevendo birra e superalcolici nei pressi della fontana Sturinalto, i carabinieri della Compagnia di Fabriano. I i militari hanno notato nella tarda mattina di sabato quattro persone sedute a terra nei pressi della fontana Sturinalto in piazza del Comune. Un capannello, senza il rispetto del distanziamento. I militari li hanno identificati e, ponendo le domande giuste, hanno accertato che stavano brindando per il compleanno di uno della comitiva. Per tutti, è scattata la sanzione, 400 euro ciascuno. (ANSA).