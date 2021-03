Covid: sindaco Pesaro, "stringiamo denti, settimana decisiva"

"Stringiamo i denti ancora un po': sarà una settimana decisiva". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia l'appello, in vista del week end di Pasqua, rispondendo alle domande dei cittadini in diretta su Facebook.

Tra i temi: la vaccinazione, apertura delle scuole, viabilità e nuove opere in cantiere.

"Sono fiducioso che dopo Pasqua potremmo tornare arancioni, - osserva Ricci - ma tutto dipenderà da come ci comporteremo in questi giorni. Se infrangeremo le regole e faremo finta di nulla, i tempi si allungheranno, così come la zona rossa.

Comportiamoci bene, stringiamo i denti e resistiamo ancora qualche settimana: sono convinto che gradualmente ritorneremo a goderci gli spazi della nostra bella Pesaro, - conclude - ma molto dipende dal nostro atteggiamento". (ANSA).