Covid: Marche; servizio controllo Cc, 20 sanzioni in un giorno

In un giorno 20 sanzioni elevate dai carabinieri nelle Marche per violazioni delle normative anti-Covid in particolare del coprifuoco notturno e del divieto di spostamento tra comuni ma anche di spostarsi solo per lavoro, salute o stretta necessità. E' uno dei risultati del servizio di controllo coordinato del territorio eseguito ieri nell'ambito della Legio Marche, guidata dal gen. Fabiano Salticchioli, con l'esecuzione nell'intera regione di mirati servizi. In particolare erano indirizzati, in via prioritaria, a prevenire e contrastare i reati predatori perpetrati contro persone anziane.

In tale quadro i comandi provinciali di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino, hanno impiegato nel complesso 210 militari e 95 automezzi con l'ausilio con unità cinofile e reparti speciali dell'Arma. In tutto sono stati controllati 332 obiettivi e identificate 1.046 persone. Quattro sono state denunciate a piede libero e sono state elevate due contravvenzioni a leggi speciali. Ci sono state alcune segnalazioni per stupefacenti. I militari hanno sequestrato 0,3 gr di cocaina, 1 gr di hascisc e 5,3 gr di marijuana. Sono 22 le violazioni accertate al codice della strada. (ANSA).