Covid: Marche, ricoveri stabili (960, +1),148 Intensiva (-4)

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Terzo giorno consecutivo di sostanziale stabilità per il numero di ricoverati Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati a 960 (+1) dopo il calo di ieri (-2) e il lieve aumento del giorno prima (+2). Un'altra boccata d'ossigeno, dopo il calo di ieri (-5), secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, si rileva anche per le Terapie intensive (148, -4). In crescita, seppure contenuta, invece, i degenti in Semintensiva (216, +2) e nei reparti non intensivi (+1). Alto il numero di dimessi in un giorno (63) mentre calano ancora gli assistiti in pronto soccorso (110, -3).

Gli ospiti di strutture territoriali sono 257 (+8). In diminuzione risultano i positivi in isolamento domiciliare (9.113 (-4) e, in maniera più rilevante, le quarantene per contatto con positivi (19.166, -513; 8.666 con sintomi, 375 operatori sanitari). Intanto i guariti/dimessi salgono a 73.841 (+749). (ANSA).