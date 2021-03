82enne cade durante passeggiata, salvato dopo 12 ore

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 26 MAR - I carabinieri della Compagnia e della stazione di Ascoli Piceno sono riusciti ieri sera a rintracciare un 82enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio nel pomeriggio, in una località impervia.

I militari hanno localizzato il cellulare che l'uomo fortunatamente aveva con sé, ma che non riusciva ad usare date le sue condizioni. Hanno cominciato le ricerche sul terreno scosceso di un'ampia area nei pressi del fiume Castellano, finché non lo hanno individuato e raggiunto, con non poche difficoltà, per prestargli i primi soccorsi e tranquillizzarlo.

L'82enne, nella mattinata precedente, mentre si trovava da solo per una passeggiata nei pressi dei giardini pubblici, aveva perso l'equilibrio ed era scivolato, precipitando nella scarpata nei pressi del fiume Castellano dove è rimasto in condizioni di sfinimento per circa 12 ore. I carabinieri intervenuti, con l'ausilio dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, sono riusciti a portarlo in salvo, fortemente provato ma in discrete condizioni di salute. (ANSA).