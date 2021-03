Seminò panico con roncola per strada a Fermo, espulso

(ANSA) - FERMO, 25 MAR - E' stato espulso e verrà rimpatriato in Nigeria il 40enne che il 3 ottobre del 2019 seminò il panico, verso mezzogiorno, tra passanti e automobilisti brandendo una roncola vicino al cimitero di Fermo; qualche ora più tardi era stato atterrato e bloccato dai poliziotti, nonostante i tentativi di sfuggire a calci e pugni, sulla Ss16 dopo essere stato disarmato. Al termine del procedimento penale, il 40enne, irregolare in Italia e destinatario di decreti di espulsione, era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere, in parte scontati presso il carcere di Ancona. Di lui si erano perse le tracce dopo essere stato liberato con prescrizione di non tornare nel Comune di Fermo.

Il mese scorso la presenza dell'uomo era stata di nuovo segnalata vicino al cimitero di Fermo. Il timore era che potesse commettere atti di violenza analoghi a quelli del 2019: quando gli agenti si sono portati sul posto si era già allontanato. La ricerca condotta da Volanti, personale dell'Ufficio Immigrazione e Squadra Mobile si è conclusa ieri pomeriggio al Lido di Fermo: il 40enne era presso un casolare abbandonato e diroccato sul lungomare nord. E' stato accompagnato in Questura, fotosegnalato e denunciato per violazione dell'ordine del Questore di lasciare l'Italia e del divieto di ritorno nel comune di Fermo. Gli è stato notificato il decreto di espulsione del Prefetto e l'ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale; sono state attivate le procedure per il suo rimpatrio nel Paese d'origine. In serata è stato accompagnato da agenti della Questura in un Centro di permanenza per il rimpatrio dal quale verrà successivamente trasportato in Nigeria. (ANSA).