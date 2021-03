Morto sindaco Amatrice: Anci Marche, altro grande dolore

(ANSA) - ANCONA, 25 MAR - "Un grande dolore ha colpito i sindaci laziali e non solo. Si è spento il sindaco del Comune di Amatrice Antonio Fontanella". Lo scrive Anci Marche in una nota.

La presidente Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona e coordinatrice delle Anci colpite dal Sisma 2016, "ne ha apprezzato la grande competenza e lo spirito collaborativo sempre dimostrato nelle riunioni delle 4 Anci, ed anche l'ironia che ne accompagnava gli interventi".

Tutto il coordinamento interregionale "ha appreso con profonda commozione la notizia e ad esso si unisce anche il Direttore di Anci Marche e tutta la struttura".

"Dopo la morte di Aleandro Petrucci sindaco del Comune di Arquata del Tronto, - afferma Mancinelli - perdiamo un altro sindaco in prima linea per la ricostruzione".