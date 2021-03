Minaccia di uccidersi, agente Ps parla con lei e la calma

(ANSA) - ANCONA, 25 MAR - La sensibilità di un poliziotto della sala operativa della Questura di Pesaro ha trattenuto una ragazza della zona di Fano che aveva annunciato l'intenzione di uccidersi, dopo essere stata lasciata per telefono dal fidanzato di Taranto. Il giovane ha chiamato il 113 della città pugliese, i cui operatori si sono messi in contatto con la sala operativa di Pesaro, dove uno degli agenti in servizio ha chiamato più volte la ragazza, senza ricevere risposta. Poi gli addetti l'hanno cercata su social, riuscendo infine a mettersi in contatto con lei con un telefono per comunicare con i non udenti in dotazione alla Questura, A quel punto la giovane ha risposto e si è messa a parlare con l'operatore, che raccogliendo le sue confidenze è riuscito a capire dove si trovava, ha avvisato i carabinieri della stazione più vicina e ha continuato a conversare con lei al telefono. I militari hanno rintracciato la ragazza, l'hanno raggiunta, fatta calmare e messa in contatto con i genitori. (ANSA).