Giubileo lauretano: nuovo sito,santuario più vicino a fedeli

Nel contesto del Giubileo Lauretano arriva il nuovo sito internet del Santuario della Santa Casa di Loreto www.santuarioloreto.va. Ad annunciarlo è mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio. "L'impegno è stato importante e intenso per rendere ancor più visibili, agli occhi di tutti, pellegrini e visitatori, le attività, le iniziative e la preghiera che sgorga quotidianamente dalla Santa Casa", ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che "la scelta della data non è casuale perché oggi 25 marzo si celebra la Solennità dell'Annunciazione".

"Il web - ha detto ancora il delegato pontificio - è una opportunità per favorire la connessione spirituale dalle singole case alla Santa Casa perché giunga nelle case dei devoti, dei pellegrini, dei credenti, ma anche di chi, non credente, in ogni angolo del mondo cerca una risposta sul senso della propria vita".

Il sito consentirà la partecipazione alla preghiera del santuario, sarà in diverse lingue e darà anche la possibilità di accendere una candela in Basilica e di inviare intenzioni di preghiera. "Modalità che non intendono sostituire la visita o il pellegrinaggio - ha precisato mons. Dal Cin -, ma favorire la connessione spirituale, superando ogni genere di distanza fisica". (ANSA).