Covid: Marche, frena corsa ricoveri (+2), 157 in Intensiva

Frena la corsa dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: solo due paziente in più nell'ultima giornata (961) e 47 persone dimesse. In Terapia intensiva attualmente ci sono 157 degenti (+1), in Semintensiva 207 (-1) e nei reparti non intensivi 597 (+3). Si allevia un po' anche la pressione sui pronto soccorso (110, -9) e gli ospiti di strutture territoriali scendono a 240 (-3). In aumento, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, i positivi in isolamento domiciliare (9.215, +78) mentre calano sensibilmente le quarantene per contatto con positivi (19.447, -649; 8.783 sintomatici, 390 operatori sanitari). I guariti dimessi finora sono 72.371 (+526). (ANSA).