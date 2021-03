Covid: Marche, 621 positivi in un giorno, 74 con sintomi

Nell'ultima giornata sono 621 i contagi da coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche. Ancora una volta la provincia di Ancona ha fatto segnare oltre un terzo dei casi (225, 36%). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (980 nello screening con percorso Antigenico) e 2.535 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati 19,6%)". Altri 77 positivi riscontrati nei test antigenici (da sottoporre a tampone molecolare) con "rapporto positivi/testati dell'8%".

A livello provinciale i 621 contagi riscontrati con i molecolari, oltre ai 225 di Ancona, sono localizzati nelle province di Pesaro Urbino (138), Macerata (133), Fermo (54) e Ascoli Piceno (50); 21 provenienti da fuori regione. Tra i positivi 74 soggetti con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (168), contatti stretti di casi positivi (183), in setting lavorativo (5), in ambiente di vita/socialità (1), in setting assistenziale (2), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (3) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 182 casi si stanno ancora effettuando indagini epidemiologiche.

