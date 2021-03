Vaccini: Marche, completata somministrazione 28.612 over 80

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Nelle Marche sono 216.466 le dosi di vaccino somministrate finora su 251.930 consegnate (85,92%). Il dato, aggiornato a stamattina, è pubblicato sulla pagina web della Regione dedicata alla situazione vaccinazioni nelle Marche. Tra le somministrazioni eseguite 140.733 prime dosi e 75.733 seconde dosi. Finora sono state completate le vaccinazioni per 28.612 over 80 (65.752 le prime dose nella categoria). Complete le dosi per 3.867 ospiti di strutture residenziali (6.030 le prime dosi) e 33.393 sanitari (33.444 prime dosi). Per il personale non sanitario (Oss, personale di supporto negli ospedali e altri) 9.861 hanno già completato con la seconda dose (le prime dosi sono 13.286). Prima fase di vaccinazione eseguita per 12.367 insegnanti, 8.018 tra le forze dell'ordine e 1.831 vulnerabili in carico al Sistema sanitario nazionale. (ANSA).