Vaccini: Marche, attiva pagina web, dati e info prenotazioni

Attiva sul sito della Regione Marche l'annunciata nuova dedicata ai Vaccini sul sito della Regione Marche https://www.regione.marche.it/vaccinicovid che contiene informazioni sulle vaccinazioni (numeri delle somministrazioni, anche per categoria, modalità di prenotazione ecc.). Lo fa sapere la Regione che "è pronta a completare entro aprile la prima fase delle vaccinazioni per gli over 80 e ad implementare la fase successiva che entro fine estate dovrebbe portare alla vaccinazione della maggior parte della popolazione".

A disposizione degli utenti del sito "anche tutti i dati relativi ai tipi di vaccini a disposizione: dosi consegnate, totale e percentuale somministrazioni, prime dosi, richiami e categorie avviate. Nella pagina inoltre i cittadini potranno trovare in evidenza le informazioni più aggiornate in caso di imprevisti e mancate consegne". (ANSA).