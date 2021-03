Vaccini, a Camerino no rinunce AstraZeneca

"A Camerino non si sono registrate rinunce a vaccinarsi con AstraZeneca e siamo in controtendenza rispetto ad altri punti vaccinali. Si lavora a pieno ritmo, con circa novanta vaccinazioni giornaliere". È quanto dice il sindaco Sandro Sborgia con un post pubblicato stamani sulla propria pagina facebook. "Sono stato al punto vaccinale a Vallicelle e ho trovato anziani per i richiami, per la prima dose e personale scolastico - scrive -. Ammetto che sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose e ringrazio il personale sanitario, i dipendenti comunali, la Protezione civile di Camerino e le associazioni di volontariato per il grande ed importante lavoro che stanno facendo". "La vaccinazione è un gesto fondamentale per uscire dall'emergenza sanitaria", conclude Sborgia. (ANSA).