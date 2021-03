Scuola: Ricci, screening tappeto a dopo Pasqua per rientro

"Dopo Pasqua, screening a tappeto per tutto il mondo scolastico". Lo propone il sindaco di Pesaro, presidente Ali e coordinatore sindaci Pd Matteo Ricci, che rilancia anche a livello nazionale il monitoraggio di studenti, docenti e personale scolastico "per garantire un ritorno sui banchi in sicurezza, fino al termine dell'anno scolastico".

Un'operazione "rodata ed efficace", scrive, "che l'Amministrazione ha già messo in campo a Pesaro. Si tratta di un'istantanea che fotografa un momento, per questo va ripetuto più volte". Un monitoraggio periodico che, ha sottolineato oggi Ricci a Rai News 24, "deve essere fatto da Stato e Regioni in tutta Italia perché i ragazzi sono fuori dalla campagna vaccinale". Fino ai 16, infatti, osserva, "i ragazzi non saranno vaccinati" e "dai 17 ai 20 anni, stando al giusto criterio anagrafico definito dal ministro Speranza, verranno vaccinati quando ormai l'anno scolastico sarà finito. La scuola in sicurezza e in presenza deve essere un impegno del Paese, come ha espresso anche il premier Draghi nel suo insediamento iniziale". Per i tamponi veloci, secondo Ricci, "organizzare in tutta Italia almeno tre screening può garantire la fine dell'anno scolastico il più possibile in presenza". (ANSA).