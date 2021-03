Covid: Marche, nuova impennata ricoveri +25 (945)

In forte aumento nell'ultima giornata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: passano da 920 a 945 (+25) ma risultano in calo i pazienti in Terapia intensiva (146, -6). In sensibile crescita invece in Semintensiva (219, +22) e nei reparti non intensivi (580, +9). Nell'ultima giornata, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse 51 persone. Il calo invece sia le persone assistite nei Pronto soccorso (tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati), da 151 a 133 (-18). Gli ospiti di strutture territoriali passano da 239 a 242 (+3).

Fanno registrare ancora una diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (9.011, -31) e le quarantene per 'contatto' con positivi (20.353, -95; 8.751 con sintomi, 402 operatori sanitari). I guariti/dimessi sono 71.366 (+440).

(ANSA).