Vigili del fuoco recuperano capriolo incastrato in una rete

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Folignano (Ascoli Piceno) in località Piane di Morro per recuperare un capriolo rimasto incastrato in una rete di delimitazione di un appezzamento di terreno adibito a pascolo. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha sgrovigliato la rete dalle zampe dell'animale, che è stato poi liberato nella campagna circostante. (ANSA).