Covid: S. Benedetto Tronto, mascherine trasparenti per sordi

Una mascherina per la protezione individuale trasparente, pensata per i sordi e tutti coloro che hanno la necessità di una migliore comunicazione tramite la lettura del labiale e la percezione dell'espressività. A presentare il prodotto al sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, Doriana Marini e Andrea Scaltritti, titolari della ditta Dienpi di San Benedetto.

Il Primo cittadino ha ringraziato i titolari dell'azienda sambenedettese, si è congratulato per l'ottimo traguardo raggiunto, "frutto di un'accurata e paziente attività di ricerca e sviluppo volta a colmare un vuoto nell'offerta di mercato".

Piunti ha annunciato che il Comune acquisterà una dotazione di questo tipo di mascherine, tra le prime in Italia ad aver ottenuto la necessaria certificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, da consegnare ai dipendenti con questo tipo di disabilità e i colleghi che operano con loro (in gran parte si tratta di operatori delle mense scolastiche).

La Dienpi è un'azienda che opera nella filiera della moda del lusso e che ha deciso, fin dalla prima ondata pandemica, di convertire una linea produttiva in mascherine e dispositivi di protezione individuale, ottenendo diverse autorizzazioni e certificazioni da parte degli enti preposti. (ANSA).